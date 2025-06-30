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Общество

Проект студента ПсковГУ вошёл в топ-50 всероссийского конкурса выпускных квалификационных работ

Проект студента Передовой инженерной школы гибридных технологий в станкостроении Союзного государства ПсковГУ Антона Логинова вошёл в топ-50 всероссийского конкурса выпускных квалификационных работ в формате «Стартап как диплом», сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Антон Логинов представил ВКР на тему: «Разработка компактного 3D-принтера». Всего на конкурс подали более 900 заявок от 178 университетов из 65 регионов России. Финальный этап мероприятия прошёл в Москве.

«Стартап как диплом» – конкурс бизнес-проектов среди выпускных квалификационных работ. Целью конкурса является предоставление результатов программы как потенциала развития молодёжного предпринимательства в регионе.

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