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Общество

Движение по улице Новосёлов будет ограничено до 2 июля

В Пскове до 2 июля продлевается перекрытие движения по улице Новосёлов у домов №30 и 32а, сообщили ПАИ в администрации города.

Ограничения продлеваются в связи с производственной необходимостью. Там, напомним, с 23 июня проводятся работы по ремонту сетей теплоснабжения.

Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.

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