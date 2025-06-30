Движение по улице Новосёлов будет ограничено до 2 июля

14:12, 30 июня 2025, ПАИ

В Пскове до 2 июля продлевается перекрытие движения по улице Новосёлов у домов №30 и 32а, сообщили ПАИ в администрации города.

Ограничения продлеваются в связи с производственной необходимостью. Там, напомним, с 23 июня проводятся работы по ремонту сетей теплоснабжения.

Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.