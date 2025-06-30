Движение по улице Новосёлов будет ограничено до 2 июля
В Пскове до 2 июля продлевается перекрытие движения по улице Новосёлов у домов №30 и 32а, сообщили ПАИ в администрации города.
Ограничения продлеваются в связи с производственной необходимостью. Там, напомним, с 23 июня проводятся работы по ремонту сетей теплоснабжения.
Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.
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