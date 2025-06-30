ПсковГУ объявил набор на программу профпереподготовки «Педагог духовно-нравственных дисциплин»
ПсковГУ объявил набор на дополнительную профессиональную программу профпереподготовки «Педагог духовно-нравственных дисциплин». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.
Период обучения: октябрь 2025 – март 2026 года. Объем программы – 256 часов. Формат занятий смешанный.
Выпускники программы получат квалификацию «учитель» и право на ведение профессиональной деятельности в сфере начального общего образования.
Руководитель курса – заведующая кафедрой философии и теологии Марина Манойлова.
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