ПсковГУ объявил набор на программу профпереподготовки «Педагог духовно-нравственных дисциплин»

16:44, 30 июня 2025, ПАИ

ПсковГУ объявил набор на дополнительную профессиональную программу профпереподготовки «Педагог духовно-нравственных дисциплин». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Период обучения: октябрь 2025 – март 2026 года. Объем программы – 256 часов. Формат занятий смешанный.

Выпускники программы получат квалификацию «учитель» и право на ведение профессиональной деятельности в сфере начального общего образования.

Руководитель курса – заведующая кафедрой философии и теологии Марина Манойлова.