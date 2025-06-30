Фермерскую продукцию из африканского сома представил Россельхозбанк на ярмарке «Виноград»
Африканского сома и сыры из молока альпийских коз привезли фермеры на эногастрономическую ярмарку «Виноград», сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
На презентационной площадке Россельхозбанка псковичи дегустировали и приобретали риет и филе африканского клариевого сома.
Диковинная рыба с 2007 года «прижилась» на сомовой ферме в посёлке Беседа Ленинградской области. Это особенная рыба, вкус которой зависит от способа приготовления. Блюда из фарша сома больше напоминают мясо птицы, а жареный африканский сом – по вкусу уже больше похож на рыбу.
Псковские рестораторы, которые хорошо знакомы с этой рыбой, рассказали, что шашлык из африканского сома – бесподобен.
При этом африканский сом, не только вкусный, но и полезный. Из-за высокого содержания омега он помогает в лечении многих заболеваний.
Деликатесы из молока альпийских коз привез фермер Рустам Шабаев из Псковского района. Гостей ярмарки пскович удивлял сырными конфетами и козьим сыром без специфического для продуктов из козьего молока привкуса из запаха.
«Мы давно сотрудничаем с Россельхозбанком, который помогает фермерам в продвижении своей продукции. И ярмарка «Виноград», которая привлекает не только псковичей, но и туристов из других регионов и стран, дает возможность расширить рынок сбыта, найти новых покупателей», – отметил Рустам Шабаев.
Россельхозбанк является генеральным спонсором энограстрономической ярмарки «Виноград», которая проходит в Пскове с 27 июня по 6 июля.
Россельхозбанк активно участвует в развитии агропромышленного комплекса Псковского области. Вложения Псковского филиала Россельхозбанка в АПК региона с начала своей деятельности 2006 году составили почти 36,5 млрд. рублей.
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Фермерскую продукцию из африканского сома представил Россельхозбанк на ярмарке «Виноград»
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