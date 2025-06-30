Великолучан приглашают на службу в полицию

22:58, 30 июня 2025, ПАИ

В ОМВД России по городу Великие Луки открыты вакансии для граждан Российской Федерации на должности младшего, среднего и старшего начальствующего состава. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, требуется полицейский отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых; полицейский-кинолог отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых; полицейский-водитель отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых; полицейский поста внутренней охраны изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых; участковый уполномоченный полиции; следователь и помощник следователя.

От кандидатов требуется наличие образования не ниже среднего уровня, здоровье, позволяющее выполнять служебные обязанности в ОМВД, отсутствие судимости, возраст до 50 лет для должностей младшего начальствующего состава и до 55 лет для должностей среднего и старшего начальствующего состава.

Сотрудникам предоставляют ежегодный оплачиваемый отпуск 40 календарных дней и дополнительный отпуск, путёвки в санатории и дома отдыха МВД России, возможность получения бесплатного юридического образования по заочной форме обучения, при выслуге 20 лет – право на пенсионное обеспечение (в пенсионный стаж входит служба в Вооружённых силах России, учёба на дневных отделениях учебных заведений).

Все желающие могут обратиться в кабинет № 322 на улице Комсомольской, 14 в Великих Луках, а также по телефону (8 811) 533-02-41 (отдел кадров). Резюме следует направлять на электронную почту nat.600@yandex.ru.