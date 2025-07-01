День ветеранов боевых действий отмечается 1 июля

07:45, 01 июля 2025, ПАИ

1 июля в России отмечается памятная дата – День ветеранов боевых действий, которая не установлена официально, но с каждым годом становится всё более известной. В некоторых российских регионах дата получила официальный статус – например, в Ленинградской и Кировской областях.

Это день памяти всех, кто воевал за Россию, не важно – в каких войнах и вооружённых конфликтах, выполняя свой долг по защите Родины. Как дань уважения им – ветеранам и памяти тех, кого уже нет в живых.

Идея создания единого праздника в кругу ветеранов боевых действий, которые принимали участие в различных войнах и вооруженных конфликтах на территории РФ и других стран, ходит уже давно. Неформально они начали отмечать его ещё в начале XXI века. Это было вызвано их желанием собираться в один день, не привязанный к тому или иному событию многочисленных войн, участниками которых им суждено было стать (в настоящее время в России существуют отдельные памятные даты – Дни воинской славы и другие праздники, приуроченные к истории конкретных военных действий).

Несмотря на отсутствие общероссийского официального статуса, 1 июля День ветеранов боевых действий уже организованно отмечается во многих регионах страны. Например, в Москве традиционным местом встречи ветеранов всех лет, мест, стран боевых действий является Поклонная гора, где памятные мероприятия начинаются с возложения цветов к мемориалу воину-интернационалисту, а затем организуется культурная программа с участием известных артистов.

В других городах участники мероприятий также начинают этот день с возложения венков к Вечному огню, к памятникам воинам-интернационалистам и другим мемориалам.