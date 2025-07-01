Чем занимались 187 сборщиков в Пскове в 1930 году, рассказали в архиве

08:13, 01 июля 2025, ПАИ

Чем занимались 187 сборщиков в Пскове в 1930 году, рассказали в Госархиве Псковской области. Сборщики обходили коммунальные квартиры и частные домовладения.

Дело в том, что в этот год по всей стране проводился «месячник сбережений». Его главной задачей было увеличение количества вкладчиков на местах. Работа проводилась двумя группами: одна – по Пскову, другая – по районам. Только в областном центре за этот месячник было сделано 82 доклада на общих собраниях, в клубах «Искра» и имени Ленина поставили две тематические пьесы, через Псковский радиоузел озвучены три доклада, Ленинградская группа артистов подготовила две постановки. Всё это позволило достичь заметных результатов, уточнили в архиве.



Фото: Госархив Псковской области



Фото: Госархив Псковской области



Фото: Госархив Псковской области



Фото: Госархив Псковской области







Правда, организаторы месячника остались недовольны работой в районах. Потому что организованных групп работников на местах в то время пока еще не было, колхозы только создавались, поэтому сборщикам приходилось агитировать индивидуально.