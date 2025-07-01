Новогодние выходные в России в 2026 году продлятся 12 дней

09:51, 01 июля 2025, ПАИ

Минтруд разработал проект календаря праздничных и выходных дней на 2026 год, сообщается в телеграм-канале ведомства.

«Постановление о переносе выходных дней, которые выпадают на праздничные дни, принимается правительством ежегодно. Перенос осуществляется таким образом, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха, по возможности объединить праздничные и выходные дни. Благодаря переносу новогодние каникулы продлятся 12 дней – с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. 5 раз в будущем году будут выходные по 3 дня: в феврале, марте, дважды в мае и на День России в июне», – отметил глава Минтруда России Антон Котяков.

В феврале отдыхаем три дня подряд – с 21 по 23 февраля. В марте также трехдневные выходные – с 7 по 9 марта. В мае отдыхаем дважды по три дня – с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. В июне вновь будут выходные с пятницы по воскресенье – с 12 по 14 июня. В ноябре выходной в среду – 4 ноября. В новогодние праздники 2027 года уйдем уже с 31 декабря.