Один пожар произошёл в Псковской области за сутки

10:00, 01 июля 2025, ПАИ

Один пожар ликвидировали в Псковской области 30 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Так, мусор горел в бесхозном строении в посёлке Идрица Себежского района.

Возможной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. Для тушения пожара привлекались три специалиста и одна единица техники.