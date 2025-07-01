Один пожар произошёл в Псковской области за сутки
Один пожар ликвидировали в Псковской области 30 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Так, мусор горел в бесхозном строении в посёлке Идрица Себежского района.
Возможной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. Для тушения пожара привлекались три специалиста и одна единица техники.
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