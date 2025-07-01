Кому нельзя отдыхать на море, рассказал медик

10:17, 01 июля 2025, ПАИ

Главной задачей на лето для многих становится поездка на море. Считается, что горько-соленая вода и южный воздух по умолчанию полезны для здоровья, однако это далеко не так. Когда отдых на морском побережье опасен – в материале tmn.aif.ru.

Поездка на море иногда может не только не принести пользы, но и спровоцировать обострение заболеваний или даже привести к серьезным осложнениям. В первую очередь осторожнее нужно быть людям с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Высокая температура, особенно в сочетании с повышенной влажностью и интенсивной солнечной активностью, создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Пациенты с артериальной гипертензией, стенокардией, сердечной недостаточностью могут почувствовать ухудшение самочувствия, даже если дома болезнь долгое время была под контролем. Такие условия способствуют обезвоживанию, перепадам давления, а длительное пребывание на солнце может привести к нарушению терморегуляции. Поэтому для людей с подобными диагнозами морской климат, особенно в период зноя, не всегда оптимальный выбор», – рассказал врач-токсиколог Михаил Кутушов.

Несмотря на то что морская вода обладает антисептическими свойствами, при псориазе, экземе или дерматитах ультрафиолетовое излучение и соленая вода могут как улучшить состояние кожи, так и резко его усугубить. Индивидуальная реакция непредсказуема, особенно если речь идет о нестабильных формах болезни или высокой чувствительности кожи.

По словам Михаила Кутушова, неконтролируемое пребывание на солнце при склонности к пигментации, аллергическим реакциям или фотодерматозам также может нанести вред. В отдельной категории риска – пациенты с онкологическими заболеваниями, особенно недавно столкнувшиеся с раком. Воздействие ультрафиолета – признанный фактор риска прогрессирования ряда опухолей, особенно при раке кожи и молочной железы.

«Даже если заболевание находится в стадии ремиссии, решение о путешествии к морю должно приниматься только после консультации с лечащим врачом. Повышенная инсоляция может стать фактором, провоцирующим рецидив», – предупредил Михаил Кутушов.

Принести вред отдых на морском берегу может и людям с заболеваниями щитовидной железы, особенно гипертиреозом. Все дело в повышенном содержании йода в воздухе и воде, а вкупе с солнечным светом все это может повлиять на гормональный баланс. И вместо ожидаемого облегчения можно получить обострение симптомов, плохое самочувствие, бессонницу, раздражительность или проблемы с сердцем.

Также вместо прилива сил, энергии и хорошего настроения поездка на море может обернуться депрессией, паническими атаками и тревогой. Неожиданный эффект грозит людям, страдающим различными нарушениями психики. Для них перелет, смена климата и незнакомая обстановка – стресс, который может усилить симптомы имеющихся нарушений.

«Людям с различными нарушениями психики предпочтительнее умеренный климат и более предсказуемая среда, а не резкий выход из зоны комфорта. Пациентам, проходящим курс лечения с приемом фотосенсибилизирующих препаратов (например, некоторых антибиотиков или психотропных средств), лучше избегать активного солнца. Вопреки романтическому образу моря как панацеи, любое оздоровление должно быть обоснованным и соразмерным текущему состоянию здоровья», – отметил врач-токсиколог.