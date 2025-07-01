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Общество

10 муниципальных округов в Псковской области получат субсидию для устройства площадок накопления отходов

10 муниципальных округов в Псковской области получат субсидию для устройства 67 новых площадок накопления отходов, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам обращения с отходами в регионе.

«Красногородский, Невельский, Опочецкий, Островский и Пыталовский округа не только выполнили эту работу за свои собственные средства, но и отчитались, не заставляя жителей ждать. Рассчитываю на оперативные меры и скорейшее решение задачи», - отметил губернатор.

Михаил Ведерников рекомендовал всем остальным муниципалитетам брать с них пример и ускорить организацию площадок.

Также на заседании обсудили проведение претензионной и досудебной работы с должниками в сфере обращения с отходами. «Это неизменный приоритет, без платёжной дисциплины страдает динамика уборки отходов», - обратил внимание Михаил Ведерников.

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