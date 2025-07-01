Куда сообщать, если на участке или в лесу обнаружился труп дикого животного, рассказали псковичам

13:45, 01 июля 2025, ПАИ

Куда сообщать, если на участке или в лесу обнаружился труп дикого животного, рассказали псковичам в министерстве регионального контроля и надзора Псковской области.

При обнаружении останков животных, включая трупы или их части, на территории населенных пунктов, в лесополосах, на автодорогах, а также при нахождении мертвых домашних животных, нужно сообщить в ветеринарную службу соответствующего муниципального образования. В случае обнаружения трупов диких животных следует обратиться в районное лесничество.

Важно указать точное местоположение находки, предпочтительно с координатами, а также контактные данные лица, обнаружившего останки.

Предоставленные сведения позволят оперативно провести необходимые профилактические мероприятия и предотвратить распространение инфекций, если таковые будут выявлены.

Прикасаться к трупам запрещено, так как они могут являться источником инфекционных, в том числе особо опасных для человека и животных, заболеваний. Запрещается выбрасывать останки животных в контейнеры для твердых бытовых отходов, закапывать их в землю или вывозить в леса, поля или овраги.