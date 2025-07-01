Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Куда сообщать, если на участке или в лесу обнаружился труп дикого животного, рассказали псковичам

Куда сообщать, если на участке или в лесу обнаружился труп дикого животного, рассказали псковичам в министерстве регионального контроля и надзора Псковской области.

При обнаружении останков животных, включая трупы или их части, на территории населенных пунктов, в лесополосах, на автодорогах, а также при нахождении мертвых домашних животных, нужно сообщить в ветеринарную службу соответствующего муниципального образования. В случае обнаружения трупов диких животных следует обратиться в районное лесничество.

Важно указать точное местоположение находки, предпочтительно с координатами, а также контактные данные лица, обнаружившего останки.
Предоставленные сведения позволят оперативно провести необходимые профилактические мероприятия и предотвратить распространение инфекций, если таковые будут выявлены.

Прикасаться к трупам запрещено, так как они могут являться источником инфекционных, в том числе особо опасных для человека и животных, заболеваний. Запрещается выбрасывать останки животных в контейнеры для твердых бытовых отходов, закапывать их в землю или вывозить в леса, поля или овраги.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












01 июля 2025

Приём заявок на конкурс «Есть идея» стартовал в Пскове
01 июля 2025

Псковские росгвардейцы освоят применение новейших образцов вооружения
01 июля 2025

Стал известен победитель регионального этапа программы «Мама-предприниматель»
01 июля 2025

Встреча на Кургане Дружбы пройдёт в Псковской области 5 июля
01 июля 2025

Кинопродюсер Эдуард Пичугин станет гостем программы «Оглавление»
01 июля 2025

Итоги IT-форума с участием Псковского реготделения «Деловой России» подводят в медиацентре ПАИ
01 июля 2025

Псковский врач-онколог рассказал о мотивации при выборе профессии и своём подходе к пациентам
01 июля 2025

На Всероссийской ярмарке вакансий «Титан-Полимер» рассказал о карьерных возможностях на предприятии

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...