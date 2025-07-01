Музыкальная программа пятого дня фестиваля «Виноград» в Пскове: что ждёт гостей

14:55, 01 июля 2025, ПАИ

Музыкальную программу пятого дня фестиваля «Виноград» в Пскове опубликовали организаторы мероприятия.

Так, сегодня, 1 июля, на сцене в «Нижнем городе» (Финский парк) с 17:00 до 18:00 будет выступать джазовый ансамбль из Санкт-Петербурга, исполняющий традиционную джазовую музыку 1930-х – 1960-х годов, Jazz Classic Trio Андрея Зимовца.

Там же с 19:00 до 20:00 – джазовый ансамбль из Санкт-Петербурга «Феникс джаз» в составе Золтана Ренальди (басист), Николая Плеханова (гитарист), Виталия Цемки (пианист), Игоря Мелехина (барабанщик).

В «Верхнем городе» (парк Строителей) с 18:00 до 19:00 – сольный музыкальный проект Ивана Фёдорова (Псков), с 20:00 до 21:00 – кавер-группа «Комильфо» (Псков).

Напомним, что фестиваль «Виноград» проходит в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Со всеми новостями о мероприятии можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.