Три блогера из Псковской области вошли в федеральную команду «Министерства контента»

15:10, 01 июля 2025, ПАИ

Три блогера из Псковской области вошли в программу «Министерство контента», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона. Не имеющий аналогов в России спецпроект разработан проектом «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей» совместно с Мастерской управления «Сенеж» при поддержке пяти федеральных ведомств.

В число сильнейших вошли Никита Черкашин и Нина Витковская, они выбрали направление «Культура и творчество», которое курирует Министерство культуры РФ. Их работа объединяет творчество, просвещение и любовь к культуре. А Наталья Деревянных прошла отбор в направлении «Агротехнологии» от Министерства сельского хозяйства РФ.

Никита Черкашин — радиоведущий, продюсер и диктор программ на региональном радио и телевидении, автор подкастов и киновикторин. Его проекты «Привет, Ивент!», «PROигры» и «Потрещим» делают культурную повестку региона живой и современной. Сейчас его работа сконцентрирована на паблике о кино, где его команда запустила собственный подкаст. Проект уже оценили эксперты VK, и, по мнению автора, это вдохновляет двигаться дальше. «От трека «Министерство контента» от проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей» жду новых подходов к просветительскому и развлекательному контенту и надеюсь узнать о возможностях, которые позволяют инициаторам и государству работать в тандеме», — делится участник трека «Министерство контента» проекта «ТопБЛОГ» Никита Черкашин.

Лектор-музыковед Псковской областной филармонии и победитель конкурса «Знание. Лектор» Нина Витковская создаёт просветительский контент, ведёт концерты и лекции о классической музыке, в том числе в рамках крупных федеральных проектов. Её блог «Слушаем с Витковской» делает мир академической музыки доступным для широкой аудитории. «Для меня важно стать частью среды, чтобы не только профессионально расти, но и совместно создавать новую актуальную культурную повестку», — говорит Нина. Ее вдохновляет возможность глубокого погружения в современные тенденции культурной политики и цифровизации культурных практик.

«Жду вдохновляющих встреч с единомышленниками, открытия новых форматов взаимодействия и глубокого погружения в современные тенденции культурной политики. Как музыковеду, мне важно быть в курсе последних изменений в сфере культуры, чтобы применять актуальные методы в своей работе и делиться полученными знаниями. В программе проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей» надеюсь узнать больше о механизмах государственной поддержки творческих инициатив, цифровизации культурных практик, трендах в креативных индустриях и современных способах продвижения искусства. Очень хочется познакомиться с представителями ведущих культурных организаций. Для меня важно стать частью этой среды, чтобы не только профессионально расти, но и совместно создавать новую актуальную культурную повестку», — отмечает участница трека «Министерство контента» проекта «ТопБЛОГ» Нина Витковская.

Наталья Деревянных — исполнительный директор и сооснователь гастрономического проекта «Золотая улитка». Наталья — финалист бизнес-акселератора и резидент клуба Skolkovo Women Club, победитель проекта «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей», ведет активную просветительскую работу через проект «Улитки на колесах». «Хочу узнать, как современными средствами продвигать культурные и гастрономические практики региона, — делится Наталья. — Для меня важно не просто показывать продукт, а доносить ценности через вкус, эмоции и традиции».

Сегодня государственные институты активно взаимодействуют с креативными лидерами цифровой среды, чтобы делиться значимой информацией и вовлекать граждан в обсуждение вопросов развития страны. Создать устойчивую площадку для такого сотрудничества и подготовить медиаспециалистов поможет новый трек пятого сезона Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» — «Министерство контента». Это первая в России образовательная программа, в рамках которой федеральные министерства будут выстраивать системное взаимодействие с блогерами, формируя доверительный и открытый диалог.

«Министерство контента» — одна из первых программ, объединяющая блогеров и представителей органов власти в одной миссии: готовить лидеров мнений, способных транслировать правильные ценности, говорить о важном и делать это профессионально. Социальные сети стали инструментом формирования смыслов, поэтому Всероссийский проект «ТопБЛОГ» запустил системную работу по подготовке медиаспециалистов нового поколения в партнёрстве с профильными министерствами», — отметил генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Тематика программы «Министерство контента» охватывает ключевые сферы жизни страны — здравоохранение, культуру и творчество, агротехнологии, образование и науку, туризм — при поддержке соответствующих министерств: Минздрава России, Минкультуры России, Минсельхоза России, Минобрнауки России и Минэкономразвития России.

Конкурс на участие в треке составил 14 человек на место. Претенденты проходили отбор портфолио и предлагали идеи медиапроектов для профильных министерств. Всего из регионов России поступило более 8 000 заявок, и теперь 600 сильнейших участников пройдут программу дополнительного профессионального образования. Они будут создавать контент о ключевых сферах жизни страны.

По итогам прохождения программы 150 лучших участников попадут в следующий этап трека: в августе блогеры и представители министерств соберутся в «Сенеже», чтобы сформировать команды и начать создавать медиапроекты, отражающие актуальную государственную повестку и реальные задачи ведомств. Финал в ноябре станет главным событием программы — презентации готовых продуктов перед экспертами и ведомствами, где они определят победителей, которым откроются новые возможности, поддержка и роль медийных амбассадоров отраслей.