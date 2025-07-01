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Общество

56 случаев острых кишечных инфекций зарегистрировано в Псковской области на прошлой неделе

С 23 по 29 июня в Псковской области зарегистрировано 1137 случаев ОРВИ, из них 503 - в Пскове. 10 человек с ОРВИ госпитализированы. Также зафиксировано 56 случаев острых кишечных инфекций, сообщили ПАИ в региональном управлении Роспотребнадзора.

Как уберечь себя от кишечной инфекции:

- личная гигиена превыше всего: мойте руки с мылом перед приготовлением, приемом пищи и после посещения туалета;

- соблюдайте чистоту на кухне;

- тщательно мойте овощи, фрукты и зелень перед едой;

- не храните готовые и сырые продукты в холодильнике рядом, и, конечно, там не место просроченным продуктам;

- не покупайте продукты в местах несанкционированной торговли и с рук, особенно сметану, молоко, творог, мясо;

- пейте только кипяченую или бутилированную воду;

- купайтесь исключительно в безопасных, разрешенных для купания водоёмах, воду при нырянии не заглатывайте.

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