Жительница Псковской области лишилась земельного участка из-за долга по кредитам

21:50, 01 июля 2025, ПАИ

Печорский районный суд рассмотрел гражданское дело, в котором судебный пристав подал иск о наложении взыскания на земельный участок. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Из материалов дела следует, что гражданка К. имеет задолженность по исполнительному производству на сумму 397 300,76 руб., связанную с кредитными платежами.

Установлено и подтверждено материалами дела, что в процессе исполнительных действий требования взыскателя в отношении должника не были выполнены в полном объёме, что нарушает права взыскателя.

У ответчика не найдены денежные средства или иные ценности, достаточные для погашения задолженности, что создаёт основания для обращения взыскания на его недвижимое имущество. Ответчику К. принадлежит земельный участок, кадастровая стоимость которого составляет 57 147,44 руб., что не превышает сумму требований взыскателя. Требование истца о наложении взыскания на земельный участок ответчика соответствует действующему гражданскому законодательству и направлено на защиту прав взыскателя законным способом.

Печорский районный суд полностью удовлетворил исковые требования судебного пристава-исполнителя и наложил взыскание на земельный участок должника.