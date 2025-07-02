Закапывать в землю кувшин с медовухой рекомендует сегодня народный календарь

08:06, 02 июля 2025, ПАИ

Память святого Зосимы чтут православные сегодня, 2 июля, пишет calend.ru. Зосима родился во Фракии в 89 году и был мучеником: его подвергли пыткам за веру, после чего заключили в темницу и обезглавили.

В русском народном календаре есть несколько дней Зосимы, и все они тем или иным образом связаны с пчёлами. В частности, на июльского Зосиму пчёлы начинают заносить мёд в ульи и заливать соты. Поэтому пчельники старались попусту не беспокоить насекомых.

Среди пчеловодов были распространены разные обычаи, соблюдение которых гарантировало хороший сбор мёда. Среди них были как ритуальные (в качестве жертвы для духа – покровителя пчеловодства – в землю закапывали кувшин с медовухой), так и рациональные (селить под крышками ульев синиц, которые уничтожают вредителей).

В этот день также нередко вспоминали святого Иова: ему было принято молиться об избавлении от несправедливой обиды и всяческих наговоров.