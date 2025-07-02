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Общество

Псковская Росгвардия приглашает на службу в подразделения вневедомственной охраны

Управление Росгвардии по Псковской области приглашает жителей региона на службу в подразделения вневедомственной охраны Росгвардии, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Вакансии имеются в отделах вневедомственной охраны Росгвардии в Пскове, Великих Луках, Дедовичах, Гдове, Острове, Порхове.

«Удобный график работы, бесплатное медицинское обслуживание, ежегодный оплачиваемый отпуск, возможность бесплатного получения высшего образования, компенсация за наём жилого помещения, денежное довольствие за первый год от 420 тысяч рублей», – отметили в пресс-службе.

Подробную информацию можно узнать по телефонам (8 8112) 33-11-02 (добавочный *202# или *203#) или (8 8112) 59-25-32.

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