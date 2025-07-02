Органистка из Москвы исполнит в Печорах Баха, Вивальди и несколько композиций из фильмов

10:17, 02 июля 2025, ПАИ

6 июля в 16:00 в лютеранской кирхе святого Петра в Печорах состоится концерт органной музыки. Перед публикой выступит органистка из Москвы Мария Макаренко, сообщили ПАИ организаторы.

В программе: Т. Сузато «Фанфары»; Л. Эйнауди «Утро»; А. Вивальди – Бах Концерт до мажор; Я. Тьерсен Мелодия из фильма «Амели»; И. С. Бах Прелюдия ми-бемоль мажор; Л. Эйнауди Love is a mystery; А. Вивальди – Вальтер Концерт си минор; D. O'Halloran «Прелюдия»; И. Михель три прелюдии в джазовом стиле; Л. Боэльман Молитва и токката из «Готической сюиты»; Э. Морриконе «Гобой Габриеля» из фильма «Миссия».

Кирха находится по адресу: улица Гагарина, 12а.