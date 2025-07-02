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Общество

Законопроект о штрафах за опоздание общественного транспорта рассмотрит Госдума

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы внесли в Думу законопроект, которым предлагается ввести штрафы до 30 тысяч рублей для перевозчиков за опоздание общественного транспорта, документ доступен в думской электронной базе, сообщает РИА Новости.

«Законопроектом предлагается закрепить административную ответственность за нарушение расписания регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим транспортом в виде штрафа на должностных лиц от 3 до 5 тысяч рублей, на ИП – от 5 до 10 тысяч рублей, на юридических лиц – от 10 до 30 тысяч рублей, за исключением неисполнения обязательств вследствие не зависящих от перевозчика причин», – сказано в пояснительной записке.

В документе отмечается, что в настоящее время административная ответственность за опоздание общественного транспорта в остановочный пункт и задержку отправления не предусмотрена.

Законопроектом предлагается установить предел задержки отправления или опоздания в остановочный пункт транспорта, после которого возникает административная ответственность, за исключением возникновения не зависящих от перевозчика обстоятельств: для городского – 15 минут, для пригородного – 30 минут, для междугороднего – 1 час, для международного – 4 часа.

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