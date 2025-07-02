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Общество

Сбер открывает возможность платить улыбкой с 14 лет

До конца этой недели Сбер запустит возможность оплаты по биометрии для всех жителей России старше 14 лет. Потенциально услугой могут воспользоваться более 6,5 млн россиян с 14 до 17 лет. Об этом в рамках финансового конгресса Банка России 2025 сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв, сообщили ПАИ в пресс-службе Сбера.

Фото: пресс-служба Сбера

Согласно исследованиям Сбера, более 50 % всех пользователей сервисов оплаты младше 18 лет ежедневно используют бесконтактные способы, в том числе и платёжные стикеры, которые можно наклеивать на телефон. Теперь подросткам доступен самый инновационный сервис оплаты, для которого не нужна ни карта, ни даже смартфон. Это экономит время и делает процесс покупок быстрее и проще, что отвечает запросам молодёжной аудитории. Подросткам не придётся беспокоиться о забытых паролях или потерянных картах. Кроме того, использование уникальной биометрии лица минимизирует риск мошенничества и кражи личных данных.

Как подключиться:

  • открыть приложение СберБанк Онлайн, найти сервис «оплата улыбкой» по поиску;
  • нажать «подключиться», выбрать карту и создать код безопасности;
  • дать согласие на сдачу биометрии на «Госуслугах» (переадресация автоматическая);
  • получить согласие родителей – запрос приходит в виде push-уведомления и подтверждение со стороны родителей происходит в один клик (при условии, что в профиле госусулуг родителя / законного представителя создана учётная запись ребёнка);
  • сдать биометрию и платить в магазинах, кафе, ресторанах и так далее.

Оплата по биометрии доступна не только клиентам Сбера, но и других банков с помощью идентификации по Сбер ID.

Сегодня основными пользователями сервиса являются люди в возрасте от 25 до 44 лет (56 %), клиенты в возрасте от 45 до 64 лет (31 %), а также возрастные категории 22–24 года и старше 65 лет (по 5 %).

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