Жителя Палкинского района оштрафовали за незаконный сбыт винтовки

14:37, 02 июля 2025, ПАИ

Жителя Палкинского района по решению Псковского городского суда оштрафовали за незаконный сбыт пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской транспортной прокуратуры.

Преступление было совершено в январе 2025 года. Мужчина продал однозарядную нарезную пневматическую винтовку калибра 4,5 миллиметра, зная, что её дульная энергия превышает разрешённые показатели.

Транспортная прокуратура предоставила доказательства вины обвиняемого. При назначении наказания суд учёл несколько смягчающих обстоятельств: признание вины, раскаяние в содеянном, пенсионный возраст и принятие мер к заглаживанию причинённого вреда. Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 15 000 рублей. Принято решение винтовку уничтожить.

Приговор в законную силу ещё не вступил.