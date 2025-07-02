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Культура

Поэму Пушкина экранизируют в стиле фэнтези-блокбастера

Поэму Александра Пушкина «Руслан и Людмила» экранизируют в стиле фэнтези-блокбастера, пишет «Кинопоиск».

Съёмки уже начались, главные роли исполняют Рузиль Минекаев («Слово пацана. Кровь на асфальте») и Алёна Долголенко («Пророк. История Александра Пушкина»). В актёрский состав также вошли Евгений Стычкин («Этерна»), который сыграет Черномора, Елена Николаева («Знакомство с родителями») присоединится в роли ведьмы Наины, а Александр Робак («Географ глобус пропил») исполнит роль князя Владимира.

Сюжет рассказывает о молодом витязе Руслане, который влюбляется в княжну Людмилу. Она похищена злым колдуном Черномором, и Руслан вместе с соперниками – Рагдаем, Фарлафом и Ратмиром – отправляется на её спасение. Им предстоит добыть меч-кладенец, охраняемых головой богатыря Святогора, и сразиться с Черномором.

Режиссёром фильма выступает Егор Чичканов, известный по проектам «Ёлки 11». Съёмки стартовали летом 2025 года, а премьера запланирована на 2027 год.

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