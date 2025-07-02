Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 40 жителей Псковской области претендуют на главную просветительскую награду страны

Уже 44 заявки от Псковской области подали на главную просветительскую награду страны «Знание. Премия». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Общее число участников по всей России превысило 10 000 человек.

Особую активность псковские участники проявили в двух номинациях: «За вклад в сохранение памяти о подвигах защитников Отечества» и «За вклад в просвещение в сфере «Культура и искусство».

«Традиционно номинации «Знание. Премия» охватывают все сферы жизни: от здоровья и культуры до науки и экономики. Мы рады сообщить, что среди такого многообразия чаще всего россияне выбирают номинацию «За вклад в сохранение памяти о подвигах защитников Отечества». Именно сюда подано больше всего заявок по прошествии экватора заявочной кампании. Это в очередной раз доказывает, что россияне чтят героическое прошлое нашей страны и с гордостью рассказывают о нём новым поколениям», – отметил заместитель генерального директора общества «Знание» Кирилл Хвиль.

Заявки на премию можно подать до сентября. Торжественное награждение лауреатов состоится в Москве. На церемонии будут присутствовать первые лица государства.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












02 июля 2025

2,8 тысячи человек остаются без электричества в Псковской области
02 июля 2025

О капитальном ремонте школ и детсадов в Пскове рассказал Алексей Несмашный
02 июля 2025

Фольклорный праздник «Накануне Купалы» пройдёт в Псковской области
02 июля 2025

Псковские следователи выявили новый эпизод преступной деятельности Александра Грацкого
02 июля 2025

В первые классы школ Пскова уже подали 2600 заявлений
02 июля 2025

Выпускники школ Пскова подали 260 заявлений на пересдачу ЕГЭ
02 июля 2025

Алексей Несмашный – об общегородском выпускном: Это было хорошее мероприятие
02 июля 2025

Более 2300 девятиклассников получили аттестаты в Пскове

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...