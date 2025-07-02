Более 40 жителей Псковской области претендуют на главную просветительскую награду страны

17:44, 02 июля 2025, ПАИ

Уже 44 заявки от Псковской области подали на главную просветительскую награду страны «Знание. Премия». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Общее число участников по всей России превысило 10 000 человек.

Особую активность псковские участники проявили в двух номинациях: «За вклад в сохранение памяти о подвигах защитников Отечества» и «За вклад в просвещение в сфере «Культура и искусство».

«Традиционно номинации «Знание. Премия» охватывают все сферы жизни: от здоровья и культуры до науки и экономики. Мы рады сообщить, что среди такого многообразия чаще всего россияне выбирают номинацию «За вклад в сохранение памяти о подвигах защитников Отечества». Именно сюда подано больше всего заявок по прошествии экватора заявочной кампании. Это в очередной раз доказывает, что россияне чтят героическое прошлое нашей страны и с гордостью рассказывают о нём новым поколениям», – отметил заместитель генерального директора общества «Знание» Кирилл Хвиль.

Заявки на премию можно подать до сентября. Торжественное награждение лауреатов состоится в Москве. На церемонии будут присутствовать первые лица государства.