Экспедиция «Вахта Памяти» вновь пройдёт в Себежском районе

18:58, 02 июля 2025, ПАИ

XIII поисковая добровольческая молодёжная экспедиция «Вахта Памяти Укрепрайон» вновь пройдёт в Себежском районе. Об этом ПАИ сообщил руководитель «Вахты Памяти» Владимир Бумаков.

«Поисковый отряд «Забытый батальон», Себежское отделение РГО и студенческий экспедиционный корпус «Команда Арктики» вновь встретятся у бетонных стен Себежских ДОТов, чтобы продолжить свою работу», – отметил Владимир Бумаков.

Руководитель проекта также подчеркнул, что пропуска в пограничную зону уже получены, оборудование, снаряжение и обеспечение подготовлены и ждут погрузки.

Ранее сообщалось о находках в Себежском районе во время прошлой «Вахты Памяти».