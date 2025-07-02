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Общество

Экспедиция «Вахта Памяти» вновь пройдёт в Себежском районе

XIII поисковая добровольческая молодёжная экспедиция «Вахта Памяти Укрепрайон» вновь пройдёт в Себежском районе. Об этом ПАИ сообщил руководитель «Вахты Памяти» Владимир Бумаков.

«Поисковый отряд «Забытый батальон», Себежское отделение РГО и студенческий экспедиционный корпус «Команда Арктики» вновь встретятся у бетонных стен Себежских ДОТов, чтобы продолжить свою работу», – отметил Владимир Бумаков.

Руководитель проекта также подчеркнул, что пропуска в пограничную зону уже получены, оборудование, снаряжение и обеспечение подготовлены и ждут погрузки.

Ранее сообщалось о находках в Себежском районе во время прошлой «Вахты Памяти».

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