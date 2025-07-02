Россиянам порекомендовали учитывать обстановку в Азербайджане перед поездкой в страну

20:49, 02 июля 2025, ПАИ

Россиянам порекомендовали учитывать обстановку в Азербайджане перед поездкой в страну. Обращение опубликовано в Telegram-канале департамента ситуационно-кризисного центра МИД РФ.

Находящихся в республике граждан призвали соблюдать повышенную осторожность и осмотрительность, а при возникновении проблем незамедлительно связываться с посольством России в Баку.

Телефон для экстренной связи с посольством РФ в Азербайджане – (+994-50) 270-26-59. Посольство расположено по адресу: АZ1022 Баку, улица Бакиханова, 17.