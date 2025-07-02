Время пересмотра стратегий: чего ждать от июля

20:48, 02 июля 2025, ПАИ

Прогноз на экватор лета от астролога и колумниста ПАИ Натальи Барановой.

Все важные дела лучше успеть сделать до середины месяца, потом процессы пойдут с пробуксовками из-за ретроградности Меркурия и Сатурна. Однако любая медаль имеет две стороны. Период попятного движения этих планет даёт ещё один шанс быть понятыми и услышанными, исправить ошибки или вернуться к неоконченным делам.

Энергии первой декады июля позволяют находить нетривиальные решения, взглянуть на происходящее под новым углом, показывают обходные пути и создают пространство для манёвра. Новыми красками могут заиграть даже романтические отношения. Это хороший период для действий на волне вдохновения, движения бизнес-процессов, решения интеллектуальных задач. Период также хорош для крупных покупок, дизайна, экспериментов со стилем и внешностью.

Полнолуние на оси Рак – Козерог 10 июля хорошо позволит увидеть свои значимые цели и при необходимости их скорректировать. Ловите подсказки от пространства – люди и ситуации высветят, где вам не хватает честности и ответственности, твёрдости и структуры.

Середина июля хороша, чтобы наводить порядок в глобальных процессах и стратегиях. В этот период может наблюдаться повышенное внимание со стороны контролирующих органов и структур. Устранить проблемные моменты, лучше заблаговременно. Для обращения в государственные органы тоже не самый лучший момент, ситуация может затормозиться из-за не в том месте поставленной галочки.

Меркурий становится ретроградным с 18 июля и делает благоприятный аспект с Венерой. Можно восстанавливать старые связи, возвращаться к переговорному процессу, который раньше не увенчался успехом, в целом пересматривать любые договоренности, если они перестали вас устраивать.

Напомню, что ретроградный Меркурий может создавать в делах путаницу и пробуксовки, усиливать риски, связанные с непредвиденными ситуациями. Страшного ничего не происходит, просто этот фактор стоит учитывать при организации своих деловых процессов. Конструктивный вариант использования энергий этого периода – исправление ошибок, возврат к неоконченным делам и доработка проектов. Мы все получаем шанс на вторую, третью и даже десятую попытку. Подписание важных документов и заключение новых договоров, особенно связанных с финансовыми рисками, лучше отложить до начала августа.

Очень интересный период с 18 по 23 июля из-за соединения Марса с нисходящим лунным узлом. Происходящие события могут подсказать, какие конкретно наши действия уже нерезультативны и как делать точно не стоит. Также в этот период могут актуализироваться старые конфликты. Рецепт для всех один – отказываться от нерезультативных стратегий. Период также характеризуется повышенной аварийностью и рисками травматизма, в том числе бытового. Будьте внимательны и аккуратны. Если не умеете хорошо обращаться с дрелью или газонокосилкой, лучше их не трогать. Особенно сложные дни – 20 и 21 июля.

Если в последнюю декаду июля в вашей жизни начинается какой-то важный процесс, он гарантированно получит развитие в конце зимы – начале весны следующего года. Если происходящее вас не устраивает, срочно принимайте меры, чтобы не дать процессу пойти по неблагоприятной развилке вероятности.

Новолуние во Льве 24 июля предлагает подумать над темами творческого самовыражения, своих истинных желаний, стратегий пиара. Последняя неделя месяца как раз и может подарить тот самый удачный шанс на реализацию очередной попытки в важном для вас деле. Акцент лучше делать на самостоятельное плавание, а не на командную работу.

С переходом Солнца в знак Льва 22 июля энергии для творчества и выражения индивидуальности становится больше. Нам хочется сиять и являть себя миру во всей красе, показывать авторские проекты. Но можно чрезмерно увлечься нереалистичными проектами, спутать чужую мечту со своей.

В целом весь июль не очень удачный месяц для личной жизни. Связи завязываются легко, но не становятся глубокими и продолжительными. Также легко они и рвутся. Если хотите вывести свои отношения на новый уровень, подождите 31 июля, когда Венера перейдёт в знак Рака. А пока можно поучить матчасть на тему отношений, например что-то почитать или послушать по теме. В паре делайте акцент на интеллектуальное общение.

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