Таких всего пять в России: о печорском органе из 1500 труб

21:48, 02 июля 2025, ПАИ

Давно хотел посетить церковь Святого Петра в Печорах и послушать концерт органной музыки. Свершилось. Духовой музыкальный инструмент превзошёл все мои ожидания как от удивительно чистого звучания, так и от его уникальной конструкции.

Почти 100 лет кирхе, орган на два года моложе

28 июня побывали в Печорах в лютеранской церкви Святого Петра на концерте органной музыки. Кирха построена в 1926 году, орган изготовлен и установлен в 1928 году. Церковь и музыкальный инструмент удивительным образом сохранились до наших дней, благополучно пережив годы Великой Отечественной войны.

Июньские концерты были приурочены к 300-летию со дня рождения великих композиторов и исполнителей органной музыки – Иоганна Себастьяна Баха (1685–1750 годы), Доменико Скарлатти (1685–1757 годы) и Георга Фридриха Генделя (1685–1759 годы).

Звучание органа впечатлило, акустика там уникальная – никаких микрофонов, никаких современных электронных усилителей, внутренние стены и своды церкви великолепно самостоятельно справляются с этой функцией. Понравилось как исполнение музыкальных произведений органисткой Татьяной Андриановой (Москва), так и пение солистки Екатерины Либеровой (Москва). Поразительно чистое звучание было как у деревянных и металлических труб органа, так и у человеческого голоса.

Один из пяти во всей России!

Но больше всего мне понравилось близкое знакомство с органом. После концерта организаторы позволили подойти к музыкальному инструменту, задать вопросы исполнителям, сфотографировать. Орган – это духовой инструмент. Раньше воздух нагнетался физической силой помощника органиста (в печорском органе до 2014 года для подачи воздуха крутили педали), сейчас эту работу выполняют электромоторы (компрессоры). Орган в печорской кирхе уникален, таких всего пять по всей России (ещё по два в Москве и Санкт-Петербурге). Имеет 31 регистр. Регистр – это ряд труб одинакового тембра. В одном регистре до 50 труб. В печорском органе – 1 500 труб. Трубы разной длины, разного профиля и сработаны из разных материалов. Низкий тембр издают деревянные трубы квадратного сечения, высокий – металлические, изготовленные из сплава свинца и олова.

Пульт органа с несколькими рядами клавиатур, вытяжными рычагами (кнопки), педалями, их множеством и сложностью чём-то похож на приборную доску современного авиалайнера. Органист играет, нажимая клавиши пальцами рук, открывая и закрывая кнопки, одновременно нажимая ногами педали ножной клавиатуры. Для игры на органе музыкант обувает специальную обувь.

Посещение концерта оказалось очень познавательным.

Печоры не узнать!

Печоры за последние пять лет преобразились до неузнаваемости: Псково-Печерский монастырь – это само собой, но и центр города. Отреставрированы и украшены площадь у водонапорной башни и центральные улицы, появилось множество сувенирных магазинов и магазинчиков, гостеприимных кафе и уютных гостиниц, вместительных и удобно расположенных парковок для автотранспорта многочисленных туристов.

Жаль, что преобразился пока ещё не весь город. В том числе не дошли руки и до квартала, где расположена церковь Святого Петра: улочки вокруг в ямах и колдобинах, на них от асфальтового покрытия остались лишь фрагменты, территория вокруг здания кирхи не ухожена, крыша, покрытая жестью, вся в ржавчине и как минимум требует покраски…

Перед концертом мы коротенько прогулялись по центру города. Очень понравилось монастырское кафе. Чем там потчуют, узнать не успели, торопились, но, заглянув туда, нас поразил внутренний интерьер. Решили после концерта зайти туда, выпить по чашечке кофе, а главное поближе познакомиться с убранством этого необыкновенно красивого заведения. Но... Зайти-то зашли, а оказалось, что мест нет – всё занято. Ну что же, до следующего раза, чай не последний раз в Печоры приезжали. Кафе находится у водонапорной башни на первом этаже монастырской гостиницы под вывеской «Несвятые святые» (вывеска в первую очередь и привлекла наше внимание).

Мои гости из Санкт-Петербурга все без исключения поездкой в Печоры остались довольны. И с погодой повезло – обещанного дождя не случилось.

Николай Гречишников