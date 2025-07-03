Опубликованы подробности о самых разыскиваемых преступниках в России

12:23, 03 июля 2025, ПАИ

МВД России обновило список самых разыскиваемых преступников, включив в него 11 человек, за помощь в поимке каждого из которых обещана награда в один миллион рублей. В перечне – обвиняемые в особо тяжких преступлениях, сообщает Lenta.ru.

Командиры украинского нацбатальона «Азов» (запрещённая в России террористическая организация) Константин Немичев и Сергей Величко подозреваются в пытках и убийствах российских военнослужащих с особой жестокостью. В розыске с мая 2022 года.

Валерий Андреев, известный как «Орский маньяк», разыскивается за похищения, изнасилования и убийства женщин в Оренбургской области с 2006 по 2012 год. В розыске с 2012 года.

Андрей Кузнецов («монах Рыжий»), скрывающийся уже 25 лет за убийство трёх торговцев в Екатеринбурге, в 2021 году был обнаружен в Среднеуральском женском монастыре, но сумел сбежать. В розыске с 2000 года.

Николай Емельянов («Емеля»), глава банды киллеров с около 60 убийствами на счету. В розыске с 2009 года.

Владимир Кириллов разыскивается за организацию покушения на судью в Самаре. В розыске с 2009 года.

Дмитрий Мамонов («Мурманский подрывник») убил знакомого и заминировал его труп. В розыске с 2002 года.

Киллер Олег Тимошенко («Тимоха») совершал преступления в Молдавии и Самарской области. Отличительные приметы «Тимохи» – татуировки на плечах: на левом – сидящий в паутине паук, на правом – кельтский узор. Он свободно общается на русском, украинском и молдавском языках, а также может представляться разными именами. В розыске с 2015 года.

Андрей Самойлов скрывается с 1991 года по подозрению в убийстве бизнесмена и его семьи.

Фахрудин Махмудов обвиняется в организации поджога торгового центра в Коми с 25 погибшими. В розыске с 2014 года.

Владимир Шестерин, бывший главарь волгоградской ОПГ, подозревается в убийстве вице-президента Федерации бокса. В розыске с 2012 года.

Из списка исключён умерший Семён Ермолинский («Генри»), обвинявшийся в 16 убийствах.