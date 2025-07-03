Похитителя спиртного задержали росгвардейцы в Великих Луках

12:30, 03 июля 2025, ПАИ

Подозреваемого в краже из магазина задержали росгвардейцы в Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

2 июля около 18:00 росгвардейцы получили сообщение, что в магазине на улице Комсомольца Зверева сработала тревожная кнопка. Прибыв на место происшествия, они задержали 39-летнего жителя Великих Лук, который похитил из торгового зала алкоголь.

По факту хищения проводится проверка, уточнили в пресс-службе.