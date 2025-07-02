Литва и Латвия прекратили признавать пятилетние загранпаспорта россиян

15:20, 03 июля 2025, ПАИ

Литва и Латвия решили не признавать пятилетние заграничные паспорта граждан России, сообщили в консульском департаменте МИД России. В связи с этим ведомство настоятельно рекомендует россиянам заранее оформлять десятилетние биометрические паспорта, сообщается в Telegram-канале департамента.

В сообщении говорится, что власти Латвии и Литвы, следуя примеру Чехии, Дании, Франции и Эстонии, приняли решение не признавать российские пятилетние небиометрические заграничные паспорта.

С 1 июня российские граждане могут въезжать, выезжать и находиться на территории Литвы только с десятилетними биометрическими заграничными паспортами, уточнили в МИД России.

Это требование пока не распространяется на транзитные поездки граждан России, следующих через территорию Литвы в Калининградскую область и обратно железнодорожным транспортом, отметили в дипведомстве. При этом россияне, имеющие разрешение на временное или постоянное проживание в Литве, обязаны до 1 декабря этого года оформить десятилетний биометрический заграничный паспорт.

В Латвии аналогичные ограничения на въезд, выезд и пребывание начнут действовать с 15 июля. Согласно данным консульского департамента, владельцы краткосрочных шенгенских виз, выданных к пятилетним заграничным паспортам, не смогут въехать в страну после этой даты. Тем не менее россияне, которые прибыли в Латвию до указанного срока, могут оставаться в стране и выезжать из неё в течение срока действия своей визы.