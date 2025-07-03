В Псковской области временно перестала открываться соцсеть «ВКонтакте»
В Псковской области временно перестала открываться соцсеть «ВКонтакте». Что стало причиной сбоя, неизвестно.
«Страница, которую вы посетили, временно недоступна. Попробуйте снова позже», – увидели пользователи соцсети на экранах своих мониторов и гаджетов.
Официальных комментариев от представителей соцсети пока нет.
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