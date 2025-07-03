В Псковской области временно перестала открываться соцсеть «ВКонтакте»

14:53, 03 июля 2025, ПАИ

В Псковской области временно перестала открываться соцсеть «ВКонтакте». Что стало причиной сбоя, неизвестно.

«Страница, которую вы посетили, временно недоступна. Попробуйте снова позже», – увидели пользователи соцсети на экранах своих мониторов и гаджетов.

Официальных комментариев от представителей соцсети пока нет.