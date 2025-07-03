Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковской области временно перестала открываться соцсеть «ВКонтакте»

В Псковской области временно перестала открываться соцсеть «ВКонтакте». Что стало причиной сбоя, неизвестно.

«Страница, которую вы посетили, временно недоступна. Попробуйте снова позже», – увидели пользователи соцсети на экранах своих мониторов и гаджетов.

Официальных комментариев от представителей соцсети пока нет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 июля 2025

Динамику серебристых облаков запечатлел астроном-любитель в Пскове
03 июля 2025

Псковский оркестр 104-го десантно-штурмового полка выступит на фестивале «Михайловский бастион»
03 июля 2025

Активную работу по импортозамещению сельхозпродукции ведут в Псковской области – эксперт
03 июля 2025

Псковский оркестр вошёл в тройку лидеров на фестивале «Спасская башня»
03 июля 2025

Фотовыставка «Отец героя» открылась в Великих Луках
03 июля 2025

В Пскове впервые пройдёт фестиваль «Спасская башня. Оркестры в парке»
03 июля 2025

В больницах Опочки и Порхова установили два рентгена и флюорограф
03 июля 2025

Общественная баня заработает в Гдове 5 июля

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...