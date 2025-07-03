В работе соцсети «ВКонтакте» по всей России произошёл сбой
Российские пользователи пожаловались на сбой в работе сайта и приложения соцсети «ВКонтакте», следует из данных детекторов сбоев.
В холдинге сообщили, что могут быть проблемы с загрузкой соцсети «ВКонтакте». Другой информации в VK пока не предоставили.
С чем связан сбой, не уточняется. Также не известно, когда будет восстановлена полноценная работа соцсети.
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