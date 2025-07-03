Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В работе соцсети «ВКонтакте» по всей России произошёл сбой

Российские пользователи пожаловались на сбой в работе сайта и приложения соцсети «ВКонтакте», следует из данных детекторов сбоев.

Скриншот страницы соцсети «ВКонтакте»

В холдинге сообщили, что могут быть проблемы с загрузкой соцсети «ВКонтакте». Другой информации в VK пока не предоставили.

С чем связан сбой, не уточняется. Также не известно, когда будет восстановлена полноценная работа соцсети.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 июля 2025

Встречи кинематографистов со зрителями начались в преддверии открытия кинофестиваля «Западные ворота»
03 июля 2025

Выпускники Центра профподготовки УМВД России по Псковской области приняли присягу
03 июля 2025

Создание цикла молодёжных встреч в рамках Международных Рождественских образовательных чтений обсудили в Пскове
03 июля 2025

Михаил Ведерников поздравил сотрудников и ветеранов Госавтоинспекции с профессиональным праздником
03 июля 2025

Опубликован таймлапс грозы, нагрянувшей в Псков сегодняшним вечером
03 июля 2025

В Псковской области занимаются возрождением старых сортов картофеля
03 июля 2025

Студент ПсковГУ одержал победу в конкурсе «Россия, устремлённая в будущее»
03 июля 2025

Михаил Ведерников поздравил жителей Белоруссии с Днём независимости

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...