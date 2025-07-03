Около 800 человек остаются без электроснабжения в Псковской области
Около 800 человек остаются без электроснабжения в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.
Основные противоаварийные работы завершены, и энергетики приступили к восстановлению линий электропередачи напряжением 0,4 кВ, обрабатывая индивидуальные заявки от населения. Бригады из других регионов продолжают работы и останутся в области ещё на два дня.
Синоптики прогнозируют ураганный ветер в северной части региона вечером 3 июля и грозы в ночное время. Власти региона готовятся к возможным последствиям непогоды, подчеркнул губернатор.
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