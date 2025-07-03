Вертолёт Ка-52 передадут Псковской области для создания мемориала героям-лётчикам

22:25, 03 июля 2025, ПАИ

Символ благодарности героям-вертолётчикам появится в Псковской области в скором времени, сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Более десяти лет у нас дислоцируется бригада армейской авиации. С самого первого дня специальной военной операции наши вертолётчики мужественно и с высочайшим профессионализмом выполняют боевые задачи, неизменно достигая поставленных целей», – отметил Михаил Ведерников.

За самоотверженный ратный труд и боевые заслуги в феврале 2024 года президент РФ Владимир Путин вручил бригаде орден Жукова. Глава государства подчеркнул, что добиться перелома на самых сложных участках фронта удалось благодаря их героическим действиям и безупречной подготовке.

Губернатор обратился в Министерство обороны России с просьбой рассмотреть возможность передачи в собственность Псковской области вертолёта Ка-52 для установки и создания мемориала. Это один из главных и прославленных боевых вертолётов.

Положительное решение было принято, и в ближайшее время выведенная из боевой эксплуатации машина будет передана Псковской области. Лучшие варианты места установки представят на согласование ответственных органов.

«Благодарю Министерство обороны и лично заместителя министра Павла Михайловича Фрадкова, главнокомандующего Воздушно-космическими силами Российской Федерации Виктора Мусавировича Афзалова за возможность увековечить подвиг воинов-вертолётчиков на Псковской земле!» – заключил Михаил Ведерников.