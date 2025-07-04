Жители великолукской деревни Полибино опасаются уйти под воду

07:25, 04 июля 2025, ПАИ

Жители великолукской деревни Полибино опасаются уйти под воду. «АиФ-Псков» разбирался в ситуации.

Валентина Герасимова в деревне живет с 1970-х годов, а впервые опасается, что ее баня уйдет под воды озера. «У нас по Полибино проходит асфальтированная дорога, - рассказывает она. - А из озера Полибино выходит ручей или речка, мы даже и сами не знаем точно, что это. Под дорогой проходит большая труба, по которой этот ручей течет. Это позволяет лишней воде из озера уходить. Труба износилась и провалилась вместе с асфальтом. Получилось, что выход воды заблокирован и из озера ей не выйти».

О проблеме жители рассказали и главе волости, и главе Великолукского района. Говорят, что было привезено несколько машин песка. «Первоначально засыпали эту канаву двумя КамАЗами песка, - рассказала местная жительница. - В конце концов опять все это провалилось, они еще два КамАЗа привезли. Теперь выхода воды из озера нет, и нас топит. Все участки наши в воде стоят, и боимся, что даже баня уйдет под озеро, потому что вода подходит уже вплотную».

Такая ситуация, по словам Валентины Герасимовой, наблюдается уже больше месяца, а усугубляется это все дождями, которые этим летом идут не прекращаясь. «А нам говорят, что это дорога не местного значения, что надо составлять проект, решать все через Москву - одним словом, стоит проблема на месте», - отметила жительница деревни.

Глава Пореченской волости Надежда Удовиченко о проблеме знает. «Жители к нам обращались, - рассказала она. - Их обращение я передала в правительство Псковской области, министерство по транспорту и дорожному хозяйству и государственное бюджетное учреждение «Псковавтодор».

Оценить сложившуюся ситуацию она не взялась. Отметила, что визуально воды возле дороги нет, а «по чужим огородам я не хожу и давать оценку чужому имуществу не правомерна».

«На сегодняшний день готовится замена трубы, и до жителей эта информация доводилась , - отметила она. - Просто невозможно такого диаметра трубу поменять за пару дней на проходимой дороге».

Первый заместитель главы Великолукского района Татьяна Иванова подтвердила, что обращение в адрес администрации было, но «так как мы не собственники дороги, то перенаправили его для ответа в «Псковавтодор», а они уже сами должны дать ответ заявителям».

«Посередине дороги кольца продавились, - пояснил ситуацию директор Великолукского филиала ГБУ ПО «Псковавтодор» Юрий Коршаков. - Видимо, ходили машины грузовые тяжелые и раздавили трубу. Я буквально на днях там был, смотрел, своими силами мы ничего не сделаем. У нас нет такой техники, чтобы там что-то придумать».

Он отметил, что в первых числах июля в Пскове запланирована встреча по этому вопросу. «Будем решать, что делать. Трубу надо менять однозначно», - сказал он и добавил, что песком засыпали участок, чтобы убрать образовавшиеся промоины на дороге, а не потому, что решили таким образом выйти из ситуации.

В пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Псковской области подтвердили, что водопропускная железобетонная труба диаметром 0,8 м, расположенная на 1-м км (в деревне Полибино) автомобильной дороги регионального значения Полибино - Ильино Великолукского района в настоящее время разрушена, находится в аварийном состоянии и не обеспечивает пропуск воды из ближайшего озера.

«В связи с обильными продолжительными ливневыми дождями уровень воды в озере поднялся и произошло подтопление земельных участков»,- сообщили там.

По результатам выезда представителей Великолукского филиала ГБУ ПО «Псковавтодор» принято решение о замене существующей трубы на гофрированную диаметром 0,8 метра. Но до начала работ из-за того, что жилая застройка близко расположена к автомобильной дороге, необходимо сделать объезд. Он составит более 30 км, что не лучшим образом повлияет на жизнеобеспечение жителей деревни Полибино, отметили в пресс-службе.

Тем не менее работы по замене водопропускной трубы планируется выполнить в июле силами Великолукского филиала ГБУ ПО «Псковавтодор».