Почти 16,5 тысячи псковских подростков участвовали в акции «Карьера»

10:41, 04 июля 2025, ПАИ

Почти 16,5 тысячи псковских подростков стали участниками профориентационной акции «Карьера» в первом полугодии 2025 года, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

За отчетный период было проведено 595 профориентационных мероприятий, которые охватили подростков из 174 образовательных организаций, продемонстрировав поддержку молодых людей на пути к осознанному выбору профессии.

«Мы гордимся достигнутыми результатами. Число вовлеченных образовательных организаций и, главное, количество участников свидетельствует о том, что акция «Карьера» стала важной площадкой для диалога между молодежью, работодателями и образовательными учреждениями, — отметила директор областного центра занятости Олеся Сергеева. — Мы видим огромный интерес к профориентационным программам, что подчеркивает необходимость дальнейшего развития и расширения подобных инициатив».

Мероприятия в рамках акции включали в себя интерактивные лекции, мастер-классы, экскурсии на предприятия, встречи с представителями различных профессий, а также индивидуальные консультации. Такой комплексный подход позволил участникам получить максимально полное представление о современном рынке труда, востребованных специальностях и возможностях для профессионального роста.

В ближайших планах акции «Карьера» — дальнейшее расширение географии и спектра проводимых мероприятий, а также привлечение новых партнеров для обеспечения еще более эффективной поддержки молодежи в построении их профессионального будущего.

Акция «Карьера» — это масштабная профориентационная инициатива, направленная на помощь школьникам, студентам колледжей и вузов в осознанном выборе будущей профессии. Проект реализуется с целью формирования у молодежи четкого представления о рынке труда, востребованных специальностях и возможностях для профессионального роста, способствуя развитию кадрового потенциала региона.