В Псковской области ожидается усиление ветра до 19 метров в секунду

10:55, 04 июля 2025, ПАИ

Усиление ветра с порывами до 19 метров в секунду прогнозируют в Псковской области в течение сегодняшнего дня, 4 июля, по данным Росгидромета.

В связи с неблагоприятными погодными условиями, которые могут привести к перебоям в электроснабжении, энергетические компании региона приведены в режим повышенной готовности, сообщили ПАИ в министерстве тарифов и энергетики Псковской области. Местным жителям рекомендуют заранее подготовиться к возможным отключениям электроэнергии.

Для оперативного решения вопросов, связанных с перебоями в электроснабжении, жители области могут обратиться в единый контакт-центр «Россети» по круглосуточному бесплатному номеру 8-800-220-0-220. При обращении необходимо будет сообщить оператору свои фамилию, имя и отчество, точный адрес и контактный телефон для обратной связи.

Дополнительную информацию можно получить в едином информационном центре Псковской области по номеру 122. Горячая линия работает ежедневно с 8:00 до 20:00. В голосовом меню следует выбрать пункт «1» (по вопросам электроэнергии). Как и в случае обращения в контакт-центр «Россети», для оперативного решения вопроса потребуется указать полный адрес, свои ФИО и номер телефона.

Операторы информационных центров смогут сообщить о проводимых аварийных работах и ориентировочных сроках восстановления электроснабжения. В случае если информация о причинах отключения поступит позже, специалисты свяжутся с заявителями дополнительно.