На эногастрономической ярмарке «Виноград» в Пскове установят рекорд
Самый длинный тост в формате открытого микрофона будет произнесён на эногастрономической ярмарке «Виноград» в Пскове 5 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
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Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области
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Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области
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Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области
В эту субботу в Пскове фестиваль отметит важную дату – 100-й день проведения фестивалей «Виноград» по всей стране. В честь этого будет установлен рекорд – проведён тост-марафон.
Все желающие принять участие в рекорде должны пройти регистрацию. Подробности участия в соцсетях эногастрономической ярмарки «Виноград» vk.com/namvinograd и t.me/vinograd_pskov.
Количество мест ограничено.
Событие начнётся 5 июля в 20:00 в «Нижнем городе» (Финский парк), на сцене рядом с шатром «Винология».
Напомним, что фестиваль «Виноград» проходит в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Со всеми новостями о мероприятии можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.
Генеральный спонсор эногастрономической ярмарки «Виноград» в Пскове – АО «Россельхозбанк».
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