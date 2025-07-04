На эногастрономической ярмарке «Виноград» в Пскове установят рекорд

11:33, 04 июля 2025, ПАИ

Самый длинный тост в формате открытого микрофона будет произнесён на эногастрономической ярмарке «Виноград» в Пскове 5 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.



Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области



Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области



Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области





В эту субботу в Пскове фестиваль отметит важную дату – 100-й день проведения фестивалей «Виноград» по всей стране. В честь этого будет установлен рекорд – проведён тост-марафон.

Все желающие принять участие в рекорде должны пройти регистрацию. Подробности участия в соцсетях эногастрономической ярмарки «Виноград» vk.com/namvinograd и t.me/vinograd_pskov.

Количество мест ограничено.

Событие начнётся 5 июля в 20:00 в «Нижнем городе» (Финский парк), на сцене рядом с шатром «Винология».

Напомним, что фестиваль «Виноград» проходит в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Со всеми новостями о мероприятии можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

Генеральный спонсор эногастрономической ярмарки «Виноград» в Пскове – АО «Россельхозбанк».

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