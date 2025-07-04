Новый сезон проекта «Летние вечера в русской усадьбе» откроют в Пушкинском заповеднике 5 июля

14:54, 04 июля 2025, ПАИ

Новый сезон проекта «Летние вечера в русской усадьбе» откроют в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» 5 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Первый концерт этого лета назвали «Мой ангел, как я вас люблю!..». В его программу включили популярные романсы М. И. Глинки, Н. А. Римского-Корсакова, А. Г. Рубинштейна, А. П. Бородина и других русских композиторов на стихи А. С. Пушкина. Исполнят вокальные миниатюры лауреат международных конкурсов, солистка «Петербург-концерта» Наталия Кривенок (меццо-сопрано) и Нина Сидоровская (фортепиано). Участником литературно-музыкального вечера станет и артист, мастер художественного слова Дмитрий Ефименко.

По традиции «Летние вечера…» проводят в господском доме мемориальной усадьбы «Тригорское». Концерт «Мой ангел, как я вас люблю!..» 5 июля начнут в 18:00. Возрастная рекомендация для слушательской аудитории – 12+.

В музее особо отмечают, что музыкальные встречи в доме-музее Осиповых и Вульфов пользуются большой популярностью у меломанов, и в связи с тем, что гостиная деревенского усадебного дома невелика и может принять ограниченное число слушателей, просят заранее забронировать место в зале. Это можно сделать по телефонам экскурсионной службы – (8 811-46) 2-23-21, 2-26-09 – в часы работы Пушкинского заповедника.