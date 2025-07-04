Россельхозбанк разработал сервисы для растениеводов на платформе Своё Фермерство

15:07, 04 июля 2025, ПАИ

О возможностях цифровой платформы Своё Фермерство рассказала директор Псковского регионального филиала Россельхозбанка (РСХБ) Анна Тарасенко в ходе круглого стола по вопросам развития отечественной селекции и генетики в растениеводстве. Мероприятие состоялось в рамках эногастрономической ярмарки «Виноград» в медиацентре ПАИ.

«Сегодня перед отраслью АПК стоят серьёзные задачи обеспечения продовольственной безопасности страны, с этой целью реализуется национальный проект, который включает в том числе и создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике. Сейчас сельхозпроизводители Псковской области часто отдают предпочтение импортным семенам. Однако в целях продовольственной безопасности уровень импортозависимости в области селекции и генетики необходимо снижать. Цель нацпроекта к 2030 году достичь 75 % самообеспеченности семенами отечественной селекции», – отметила Анна Тарасенко.

Упростить для фермеров поиск аналогов импортных семян, популяризовать достижения отечественных научных институтов в этой области – одна из задач платформы Своё Фермерство от Россельхозбанка. На цифровом ресурсе возможен интеллектуальный подбор семян и мгновенный доступ к подробной информации о каждой культуре.

«В один клик можно получить информацию об урожайности, рекомендованных регионах возделывания, о сроках вегетации и устойчивости к заболеваниям, а также агротехнические рекомендации для получения стабильного урожая», – сообщила Анна Тарасенко и добавила, что за 2025 год спрос на семена через платформу вырос на 50 %.

Россельхозбанк – генеральный спонсор эногастрономической ярмарки «Виноград», которая проходит в Пскове с 27 июня по 6 июля в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

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