«Кубок Дружбы» по микрофутзалу планируют разыграть в Гдовском районе
«Кубок Дружбы» по микрофутзалу, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, планируют разыграть в Гдовском районе 8 и 9 июля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщили организаторы соревнований.
В соревнованиях планируют принять участие около восьми команд из Пскова, Гдова, Струг Красных, Дно, Пустошки, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Белоруссии.
Медали турнира разыграют юноши в двух возрастных группах: 2012-2013 и 2014-2015 годов рождения.
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