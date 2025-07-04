«Кубок Дружбы» по микрофутзалу планируют разыграть в Гдовском районе

15:45, 04 июля 2025, ПАИ

«Кубок Дружбы» по микрофутзалу, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, планируют разыграть в Гдовском районе 8 и 9 июля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщили организаторы соревнований.

В соревнованиях планируют принять участие около восьми команд из Пскова, Гдова, Струг Красных, Дно, Пустошки, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Белоруссии.

Медали турнира разыграют юноши в двух возрастных группах: 2012-2013 и 2014-2015 годов рождения.

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