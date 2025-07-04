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Спорт

Псковские ветераны СВО примут участие во всероссийских соревнованиях по армрестлингу

Псковские ветераны СВО примут участие во всероссийских соревнованиях по армрестлингу, которые стартуют в Гатчине (Ленинградская область) 6 июля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил руководитель Ассоциации ветеранов СВО Псковской области Дмитрий Ющенко.

В составе команды, представляющей Псков, будет 12 человек. «Они едут туда за победой, показать свои силы, доказать, что нет ничего невозможного», – сказал Дмитрий Ющенко.

«У ребят уже есть опыт, они участвовали в соревнованиях в Ленинградской области, становились чемпионами. У нас люди участвуют в спортивной жизни во многих дисциплинах, тренируются, готовятся. Через школу адаптивного спорта находят новый путь и выезжают на соревнования представлять Псковскую область», – отметил руководитель ассоциации.

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