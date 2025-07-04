Кассационный суд подтвердил незаконность отмены постановлений о признании аварийным дома в Великих Луках

18:24, 04 июля 2025, ПАИ

Третий кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменений решения нижестоящих судов, которые признали незаконными действия администрации Великих Лук по отмене постановлений о признании жилого дома непригодным для проживания. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Прокурор города обратился в суд с административным иском в интересах инвалида второй группы, требуя признать незаконными решения межведомственной комиссии и администрации города, отменивших ранее принятые акты о признании жилого дома, где проживал гражданин, непригодным для проживания.

Ранее постановлениями администрации от декабря 2019 года дом был признан аварийным, а его житель поставлен на учёт как нуждающийся в жилом помещении и малоимущий. В связи с отсутствием нового жилья и угрозой для жизни инвалида прокурор добивался через суд обязать администрацию предоставить благоустроенное жильё на условиях социального найма.

После обращения в суд администрация в порядке самоконтроля отменила все предыдущие постановления, что вызвало протест прокурора. Он указал, что межведомственная комиссия не имеет полномочий отменять ранее принятые решения, а администрация не вправе произвольно отменять свои постановления.

Великолукский городской суд 12 сентября 2024 года удовлетворил иск прокурора, признав отменённые решения незаконными и восстановив их действие. Апелляционный суд оставил это решение без изменений.

Администрация города обжаловала решения в кассационной инстанции, однако Третий кассационный суд общей юрисдикции подтвердил законность выводов нижестоящих судов.