Плановое отключение электроэнергии ожидается в Пскове 5 июля

19:35, 04 июля 2025, ПАИ

Плановое отключение электроэнергии на нескольких улицах запланировано в Пскове 5 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.

Временное прекращение подачи электроэнергии коснётся жителей домов № 2/17, 3, 4, 5а, 5б, 6, 3а/13 на улице Яна Фабрициуса; № 17, 17а, 15, 15а на улице Гражданской; № 1 на площади Победы.

Отключение связано с проведением капитального ремонта электросетевого оборудования. Оно вводится с 8:00 до 18:00.