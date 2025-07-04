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Общество

Плановое отключение электроэнергии ожидается в Пскове 5 июля

Плановое отключение электроэнергии на нескольких улицах запланировано в Пскове 5 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.

Временное прекращение подачи электроэнергии коснётся жителей домов № 2/17, 3, 4, 5а, 5б, 6, 3а/13 на улице Яна Фабрициуса; № 17, 17а, 15, 15а на улице Гражданской; № 1 на площади Победы.

Отключение связано с проведением капитального ремонта электросетевого оборудования. Оно вводится с 8:00 до 18:00.

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