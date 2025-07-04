Все дети Псковской области с диабетом I типа обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы

21:10, 04 июля 2025, ПАИ

В Псковской области более 250 детей с сахарным диабетом I типа получили современные системы непрерывного мониторинга глюкозы, сообщила в своём Telegram-канале министр здравоохранения Псковской области Марина Гаращенко.

Дети с диабетом первого типа вынуждены несколько раз в день измерять уровень сахара в крови. Традиционно для этого используют глюкометры – приборы, требующие прокола пальца и нанесения капли крови на тест-полоску. Такой процесс вызывает дискомфорт и стресс у маленьких пациентов, так как каждый раз необходимо заново прокалывать кожу, заметила Марина Гаращенко.

В рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и согласно приказу Министерства здравоохранения Псковской области всех несовершеннолетних пациентов с диабетом I типа обеспечивают системами непрерывного мониторинга глюкозы (СНМГ).

Напомним, СНМГ – это сенсор, который крепится на тело ребёнка, а тонкая измерительная нить вводится в подкожную жировую клетчатку. Нить практически не ощущается и не доставляет дискомфорта. В зависимости от модели устройство можно носить от одной до двух недель без замены.

Чтобы получить систему непрерывного мониторинга глюкозы, необходимо записаться на приём к эндокринологу, который выпишет рецепт на прибор.