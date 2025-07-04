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Происшествия

Водитель-рецидивист осуждён за нетрезвое вождение в Пушкинских Горах

Мужчина 1977 года рождения признан виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что сотрудники ДПС остановили мужчину, когда тот передвигался на принадлежащем ему автомобиле по райцентру Пушкинские Горы. Было выявлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.

Мужчина признан виновным. Суд назначил наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года.

Кроме того, автомобиль осужденного был конфискован и передан в собственность государства.

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