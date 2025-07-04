Даты проведения кинофестиваля «Западные ворота» будут перенесены

23:25, 04 июля 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с организаторами VI Международного кинофестиваля «Западные ворота» обсудил возможность проведения фестиваля в другие даты, сообщается в Telegram-канале главы региона.

Министр культуры Псковской области Илианна Петрова рассказала о сложности привлечения именитых режиссёров, продюсеров и актёров в летний период из-за высокой конкуренции с другими фестивалями.

Кроме того, обсуждается идея создания уникального формата, который выделит фестиваль среди других и привлечёт больше внимания как со стороны участников, так и зрителей.

Предполагаемые даты проведения фестиваля в следующем году будут обсуждаться. «Думали о сентябре. У нас очень красиво, золотая осень», – отметила заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева.

Напомним, VI Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2025» будет проходить в Пскове с 4 по 6 июля. За три дня представят порядка 100 полнометражных и короткометражных фильмов.