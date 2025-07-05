День кооперативов отмечают в мире

08:30, 05 июля 2025, ПАИ

Международный день кооперативов отмечают каждую первую субботу июля. Праздник установили в 1992 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, пишет calend.ru.

В 1992 году Ассамблея ООН, признавая, что кооперативы становятся одним из необходимых факторов социально-экономического развития, предложила активно отмечать этот день и рекомендовала при его проведении содействовать распространению информации о кооперативах.

Масштабы деятельности кооперативов варьируются от небольших и скромных частных предприятий до крупных компаний с многомиллионным оборотом. В настоящее время более 12 % населения мира являются членами трёх миллионов кооперативов, которые в свою очередь предоставляют 280 миллионов рабочих мест по всему миру.

Действуя во всём мире в самых разных секторах экономики, кооперативы доказали, что они более устойчивы к кризисам. Они способствуют экономической вовлечённости, борются с деградацией окружающей среды и изменением климата, создают достойные рабочие места, способствуют продовольственной безопасности, сохраняют финансовый капитал в местных сообществах, создают этичные цепочки создания стоимости и, улучшая материальные условия и безопасность людей, способствуют построению лучшего мира.