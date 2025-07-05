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Общество

День встреч наступил по народному календарю

Евсеев день наступил по народному календарю, пишет calend.ru.

Епископ Самосатский Евсевий, живший в IV веке, известен как защитник православного вероучения, утверждённого на Первом Вселенском соборе в Никее. Из-за этого его преследовали, однако Евсевий не прекращал своей деятельности. Спустя время он порекомендовал архиепископу Мелетию созвать Поместный собор в Антиохии, который подтвердил православное вероучение, принятое на Вселенском соборе. Погиб Евсевий из-за женщины, сбросившей на него черепицу. Умирая, он просил свидетелей не мстить ей.

В древности именины Евсевия называли днём встреч. Считалось, что дождь в этот день – к хорошему урожаю хлеба.

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